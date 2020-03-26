Solunum cihazları Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, ihracı ön izne bağlı ürünler arasına alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ventilatör, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi solunum cihazları ve parçalarının ihracı için izin alma şartı getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ventilatör, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi solunum cihazları ve parçalarının ihracı için izin alma şartı getirildi.

8 madde ve türevi uyuşturucu madde kapsamına alındı

Öte yandan, Cumhurbaşkanı kararı ile 8 madde ve türevi 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutuldu.

Söz konusu karar ile uyuşturucu madde kapsamına alınan maddeler şöyle:

- PBPP adı ile bilinen piperazine

- Isotonitazene adı ile bilinen ethanamine

- SL-164 adı ile bilinen quinazolinone

- 1cp-LSD adı ile bilinen carboxamide

- Nitromethaqualone adı ile bilinen methylquinazolin-4one

- 2C-B isomer veya 4-Br-DM-1-PEA adı ile bilinen ethanamine

- Ro 07-4065 adı ile bilinen benzodiazepin-2-one

- 2F-viminol adı ile bilinen ethan-1-ol

Bu arada Resmi Gazete'deki bir başka kararla e-Devlet kapısının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görev ve sorumluluğunun (mülga) Ulaştırma Bakanlığına verilmesi hakkındaki 24 Mart 2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu kararı da yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ventilatör, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi solunum cihazları ve parçalarının ihracı için izin alma şartı getirildi https://t.co/UzKomKnX25 pic.twitter.com/2CONuLCNDm — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 26, 2020

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