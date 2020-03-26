Bursa'da gece kulübüne koronavirüs operasyonu: Çalışanlar ve müşteriler gözaltına alındı

Bursa’da 100 polisin katılımıyla Altıparmak Caddesi'nde bulunan gece kulübüne operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda çalışan, müşteri ve yaralama suçundan aranan toplam 20 kişi gözaltına alındı.

Bursa Osmangazi SÖS Büro Amirliği, Çarşı Polis Merkezi ve Ahlak Büro Amirliğince İl genelinde koronavirüs sebebiyle iş yerlerine yönelik soruşturma yürüten ekipler 00.00’da harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyona 100'e yakın polis katıldı.

Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde bulunan Çiçek Pasajı gece kulübüne baskın yapan ekipler kapıları kırarak içeriye girdi.

Gece yarısı polisleri karşısında gören çalışanlar ve müşteriler ne olduğunu anlamadan gözaltına alındı.

Gece yarısı başlayan operasyonun sürdüğü ve gözaltıların devam ettiği öğrenilirken, açık iş yerleri mühürlendi.