Koronavirüs salgınına karşı Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı. Ancak yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan şahıs ise zabıtaya pes dedirtti.

İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınına karşı evde kalınması uyarılarına uymayarak sahillerde balık tutmaya devam eden vatandaşlara karşı Üsküdar Belediyesi ve kaymakamlığı harekete geçti.

Belediye ve kaymakamlığın ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı.

Yasağa uymayan vatandaşlar için belediye zabıta ekipleri sahillerde gün boyu denetim yapıyor.

Yasağa rağmen bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmak istedi, zabıtaya yakalandı https://t.co/5DmIlFUzx1 pic.twitter.com/jV2jEWXr9F — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 26, 2020

​Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri bugün yaptıkları denetimde ilginç bir olaya rastladı. Bariyerlerin arkasına saklanan bir kişi, balık tutmaya devam etti. Ekipler şahsı uyararak sahilden uzaklaştırdı.

'Evde bunaldım sahilde olta atarak takılayım dedim'

Sahilde balık tutan bir vatandaş ise, "Oğlumu işe getirdim. Evde bunaldım sahilde olta atarak takılayım dedim. Yasağın geldiğini bilmiyordum. Yetkililer doğru bir karar almışlar. Bu salgına karşı evde olmalıyız” diye konuştu.