YÖK Başkanı: Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak, YKS 25-26 Temmuz'a ertelendi

Yükseköğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversiteler ve akademik eğitim konusunda alınan yeni kararları açıkladı.
Saraç, üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacağını, eğitimlerin uzaktan devam edeceğini söyledi.
YKS hakkında da açıklamalarda bulunan Saraç, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan sınavın tarihlerinin ertelendiğini belirtti.
Saraç, "YKS'nin 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kararı almamızdaki neden tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır" dedi.
'Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun'
Saraç'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik.
- Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.
- YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır.
- "(Üniversitelerde uzaktan eğitim) Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz.
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