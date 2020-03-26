YÖK Başkanı: Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak, YKS 25-26 Temmuz'a ertelendi

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacağını, eğitimlerin uzaktan devam edeceğini söyledi. YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıklayan Saraç, "Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacak" dedi.

Yükseköğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversiteler ve akademik eğitim konusunda alınan yeni kararları açıkladı.

Saraç, üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacağını, eğitimlerin uzaktan devam edeceğini söyledi.

YKS hakkında da açıklamalarda bulunan Saraç, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan sınavın tarihlerinin ertelendiğini belirtti.

Saraç, "YKS'nin 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kararı almamızdaki neden tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır" dedi.

'Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun'

Saraç'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: