Tahir Elçi soruşturmasında 5 yıl sonra iddianame: Polislere 6 yıla kadar hapis talebi

Diyarbakır Başsavcılığı'nın Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturması 5 yıl sonra tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Elçi'nin vurulduğu ateş hattında PKK'lı olduğu belirtilen Uğur Yakışır ile Yakışır'ın silahla yaraladığı polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin bulunduğu belirtildi.

Polislerden hangisinin Elçi'nin ölümünden sorumlu olduğunun tespitinin mümkün olmadığı belirtilen iddianamede, 'polislerin kuvvetli suç şüphesi altında olduğu' kaydedildi.

İddianamede ayrıca iki PKK’lının silahından çıkan mermilerden birinin de Elçi'ye isabet etmiş olabileceği belirtildi.

İddianamede sanık polislere 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istendi.

Yakışır hakkında da polislere yönelik 'cinayet' ile 'ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak'tan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulunuldu.

Yakışır'a Elçi'yi 'olası kastla öldürmek'ten 20 yıl, polis memuru S.T.’yi 'öldürmeye teşebbüs’ten 20 yıl, 'izinsiz silah bulundurmak'tan 5 yıl olmak üzere toplam 45 yıl hapis istendi.