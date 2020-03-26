Görevden alınan HDP'li Batman Belediye Başkanı Demir serbest bırakıldı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 23 Mart'ta gözaltına Mehmet Demir ve 11 kiyi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

Demir, 23 Mart'ta hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca yerine Batman Valisi Hulusi Şahin, 'belediye başkan vekili' olarak görevlendirilmişti.