Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75'e yükseldi: Vaka sayısı 3 bin 629 oldu

Sağlık Bakanı Bakan Koca: "Bugün 1196 yeni tanı kondu. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3 bin 629’a ulaştı" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ''Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum'' açıklamasını yaptı.

Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 26, 2020

​Koca, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada "Virüsün başkasından bize bulaşmasını, bizden yayılmasını önlemek kendi davranışımıza bağlıdır. Hiçbir sağlık kurumu, hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.