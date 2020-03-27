THY’nin New York seferleri iptal edildi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından New York hattının iptal edildiğini açıkladı.

Ekşi, ''27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler devam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz. Buna göre New York hattı iptal edilmiştir'' ifadelerini kullandı.

Son güncelleme:



27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler devam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz.



Buna göre Newyork hattı iptal edilmiştir. https://t.co/Udl8S2PW8u — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 26, 2020

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti. ABD’de koronavirüse bağlı en fazla ölüm vakası da New York’ta kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 100 kişi artarak 385’e yükseldiği New York’taki toplam vaka sayısı da 37 bin 258 olarak kayıtlara geçti.