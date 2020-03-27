Eski CHP milletvekili koronavirüse yakalandı

Eski CHP'li milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün koronavirüsü testi pozitif çıktı. Haberi duyuran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Haber verdi ve bilinmesini istedi. Güçlü bir bünyesi, kocaman bir yüreği vardır. Kadir abi başaracak, hep birlikte başaracağız” mesajını paylaştı

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin 24. dönem milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu.

Özel, “24. Dönem Milletvekilimiz, yakın dostum, canım abim Kadir Gökmen Öğüt'ün korona testi (+) çıktı. Haber verdi ve bilinmesini istedi. Güçlü bir bünyesi, kocaman bir yüreği vardır. Kadir abi başaracak, hep birlikte başaracağız. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” açıklamasını yaptı.

24. Dönem Milletvekilimiz, yakın dostum, canım abim Kadir Gökmen Öğüt’ün korona testi (+) çıktı.

Haber verdi ve bilinmesini istedi.



Güçlü bir bünyesi, kocaman bir yüreği vardır.

Kadir abi başaracak, hep birlikte başaracağız.



Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/ZkgIsFTB88 — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 26, 2020

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