Eski CHP milletvekili koronavirüse yakalandı

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin 24. dönem milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu.
Özel, “24. Dönem Milletvekilimiz, yakın dostum, canım abim Kadir Gökmen Öğüt'ün korona testi (+) çıktı. Haber verdi ve bilinmesini istedi. Güçlü bir bünyesi, kocaman bir yüreği vardır. Kadir abi başaracak, hep birlikte başaracağız. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” açıklamasını yaptı.
24. Dönem Milletvekilimiz, yakın dostum, canım abim Kadir Gökmen Öğüt’ün korona testi (+) çıktı.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 26, 2020
Haber verdi ve bilinmesini istedi.
Güçlü bir bünyesi, kocaman bir yüreği vardır.
Kadir abi başaracak, hep birlikte başaracağız.
Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/ZkgIsFTB88
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