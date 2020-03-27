Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Evde oturup TV izlemek, yoğun bakımda tavanı izlemekten daha iyidir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde kal" çağrısına uymalarını istedi.
Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir bilim kurulu üyesi olarak, işin ciddiyetini anlamayıp hala sokağa çıkanlara bir önerim var; Evde oturup TV izlemek, yoğun bakımda tavanı izlemekten daha iyidir" ifadelerini kullandı.
Bir bilim kurulu üyesi olarak, işin ciddiyetini anlamayıp hala sokağa çıkanlara bir önerim var;— Prof. Dr. Tevfik Özlü (@tevfikozlutr) March 26, 2020
"Evde oturup TV izlemek, yoğun bakımda tavanı izlemekten daha iyidir."#vaka3629
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