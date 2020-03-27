Hakan: Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan daha çok 'ulusa sesleniş' konuşması yapsa

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, koronavirüs salgını günlerinde hükümet yetkililerinin daha çok açıklama yapması gerektiğini savunarak "Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan daha çok 'ulusa sesleniş' konuşması yapsa" ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde hükümet yetkililerinin daha çok açıklama yapmalarını savundu ve bunun 'kontrolsüzlük algısı yaratmaya çalışanlara karşı en iyi tutum' olduğunu öne sürdü.

Hakan'ın "Şimdi konuşma zamanı" ifadelerini kullandığı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan daha çok 'ulusa sesleniş' konuşması yapsa... Keşke Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak piyasalar açısından aldığı kararlarla ilgili daha çok açıklama yapsa... Keşke Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Fazla mı oluyor? Çok mu konuşuyoruz?' falan demeden basın toplantılarını sürdürse... Keşke Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sık sık öğrencilere ve velilere seslense... Keşke İçişleri Bakanı Süleyman Soylu topluma daha çok mesaj verse... Unutmayalım, kontrolsüzlük algısı yaymaya çalışanlara karşı en iyi, en güzel, en etkili tutum kesintisiz iletişimden geçer."