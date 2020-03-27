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10:04 27 Mart 2020
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    Uyarılara rağmen özel hastane ve laboratuvarlarda paralı koronavirüs testi devam ediyor

    © Sputnik / Илья Наймушин
    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1520)
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    Yapılan tüm uyarılara rağmen, bazı özel hastane ve laboratuvarların ücret karşılığı koronavirüs testi yapmaya devam ettiği belirtildi. Bir hastane 'Test, muayene dahil 510 lira' derken, bir laboratuvar ise 100-150 dolar fiyat verdi.

    Koronavirüse yakalanma korkusu yayılırken tartışılan konulardan biri de özel sektörde ücret karşılığı yapılan testler.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin uyarılarına rağmen söz konusu testlerin yapılmaya devam ettiği belirlendi.

    'Maddi durumu iyi olan testini laboratuvarlarda yaptırıyor'

    Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Küçükçekmece'de bir hastanede koronavirüs testi için başvuranlar ilk olarak dahiliye doktoruna yönlendiriliyor.

    "Hastanenin acil servisinden giriş yapın. Dahiliye doktorunun yönlendirmesiyle testiniz yapılır. Muayene ücreti sigortalılar için 260 TL. Test ücreti ise 250 TL" diyen hastane görevlisi, test sonucunun yarım saatte çıktığını belirtiyor.

    Habere göre, İstanbul Maltepe'de bulunan bir mikrobiyoloji laboratuvar görevlisi, korona testi için yoğun bir talep olduğunu ifade ederek, "Devlet hastanelerinde büyük bir yoğunluk var. Maddi durumu biraz daha iyi olan, testini laboratuvarlarda yaptırıyor. Biz de test yapıyoruz. Ücreti ise 150 dolar" diye konuştu.

    'Test sonuçları bakanlığa bildirilmiyor'

    Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat, koronavirüs tespiti için etkili olan yöntemin PCR testi olduğunu, bu testin de bakanlığın belirlediği 20 kamu hastanesinde yapıldığını söyledi.

    Bahat, “Yapılan uyarılara rağmen bu testlerin özel hastanelerde yapılıyor olması doğru değil” dedi.

    İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı Kutbettin Demir testlerle ilgili şu uyarıyı yaptı: “Özel hastane ve laboratuvarlarda bu testlerin yapılmaya devam etmesi etik değil. Kaldı ki bu testler güvenilir değil. Test sonuçları bakanlığa bildirilmiyor. Bu da büyük bir salgın riskine yol açıyor.”

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1520)
    Etiketler:
    Reşat Bahat, Kutbettin Demir, Koronavirüs Bilim Kurulu, Laboratuvar, Türkiye, Koronavirüs testi, özel hastane, Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca
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