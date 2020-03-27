Kayıt
11:36 27 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Mekke - hac

    Diyanet hac işlemlerini erteledi

    © AFP 2020 / KARIM SAHIB
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1527)
    0 50
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102992/17/1029921702_0:4:1200:679_1200x675_80_0_0_3ed776be23572942af292673e01a3093.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003271041697109-diyanet-hac-islemlerini-erteledi/

    Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi.

    Suudi Arabistan'ın koronavirüs salgını nedeniyle umre ziyaretlerini geçici olarak askıya alması ve umre ziyaretlerini geçici olarak durdurmasının ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı da 2020 yılı hac ödemeleri ile ilgili duyuru yaptı.

    'Hac Ödemeleri İkinci Bir Duyuruya Kadar Ertelenmiştir' başlıklı duyuruda ikinci ve ücüncü taksit ödemelerine ilişkin "2020 yılında hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2'nci ve 3'üncü taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Hac ile ilgili iş ve işlemler de (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" denildi. 

    Turları iptal edilen umrecilere ücret iadesi

    Sitede ayrıca umre turları iptal edilen umrecilere ücret iade işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bir duyuruya da yer verildi.

    Duyuruda, koronavirüsten korunmak ve yayılımını önlemek amacıyla umre turlarının ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine, bazı kafilelerin umre vizelerinin alınmasına rağmen iptal edilmek zorunda kalındığı bildirildi. Umre vizeleri alınan ve turları iptal edilen umre yolcularından vize ücreti kesintisi yapılmadan ücretlerin iade edileceği kaydedilirken, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyen umrecilerin ücret iadelerinin IBAN hesabına gönderilmesi için talep ekranı açıldı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1527)
    Etiketler:
    Umre, Türkiye, Koronavirüs, Suudi Arabistan, Hac, Diyanet İşleri Başkanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmayı kazanan Fransız fotoğrafçı Florian Ledoux'un çalışması Antarktika'da çekildi.
    Yılın en iyi doğa fotoğrafları
    Karikatür
    Londra borsasında Brent petrol fiyatı 30 doların üzerine çıktı
    İnfografik
    Yeni koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığının semptomları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet