Soma'da 5 bin madenci çalışmaya devam ediyor

Koronavirüs salgına karşı 'Evde kal' kampanyasına çağrılar devam ederken, Manisa'nın Soma ilçesinde çeşitli maden ocaklarında 5 bin madenci vardiyalar halinde çalışmaya devam ediyor. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, koronavirüs tehlikesi geçene kadar madenlerde çalışmaya ara verilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet'ten Muhammed Özmen'in haberine göre, maden işçileri koronavirüse karşı yetersiz önlemlerle çalıştırıldıkları için tedirgin.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinden sonra Soma'da umreden dönen yakını olan, kronik hastalığı olan ve 50 yaşının üstünde olan yaklaşık 700 işçi, ücretsiz izin veya işten çıkarma yöntemiyle uzaklaştırıldı.

Bazı maden ocaklarının girişine termal kameralar yerleştirilerek işçiler ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınıyor. Bunun dışında herhangi bir önlem alınmadığı için, olası bir vakanın diğer işçilere de bulaşmasından endişe ediliyor.

'İşçiler kendi OHAL'ini nasıl ilan edecek?'

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, koronavirüs salgını günlerinde maden işçilerinin durumunu şu sözlerle değerlendirdi:

"Temel hijyen şartlarının neredeyse imkânsız olduğu, doğal ışığın bulunmadığı, binden fazla işçinin vardiya düzeniyle çalıştığı bir ortamda, ortaya çıkacak olası bir vakanın telafisi mümkün olmayacak. İşçiler kendi OHAL’ini nasıl ilan edecek? Bu şartlarda çalışmak mümkün değil. Önlemler yeterli düzeyde alınamıyorsa koronavirüs tehlikesi geçinceye kadar madenlerde çalışmaya ara verilmelidir."