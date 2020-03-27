Sabancı Teknosa, çalışanlarını CarrefourSA'da görevlendirecek

Sabancı Holding, Türkiye'nin içinde bulunduğu koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde mağazalarındaki faaliyetlerine geçici bir süre ara veren Teknosa'nın çalışanları kısa bir süreliğine CarrefourSA marketlerinde görevlendirecek.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini belirtti.

Alper, "Böylesi zamanlarda kamu görevi bilinciyle hareket ediyoruz. Günlük hayatın devamını ve tüketici ihtiyaçlarını karşılamak adına, sağlık ve iş güvenliği konularındaki riski en aza indirecek önlemlerin hepsini en üst düzeyde alarak faaliyetlerine devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Alper, şunları kaydetti:

"Sabancı Holding olarak kamu otoritelerinin yönlendirmeleri ve kendi inisiyatifimizle Covid-19 konusunda erken tarihlerde en yüksek düzeyde önlemleri hayata geçirdik. Teknoloji perakende markamız Teknosa'nın mağazalarında geçici bir süre faaliyet durdurma kararı alırken teknosa.com üzerinden herkesi teknoloji ürün ve hizmetleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Gıda perakendesi markamız CarrefourSA ile Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın yönergelerini takip ederek toplum ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyoruz.

Geldiğimiz noktada Teknosa ile CarrefourSA arasında kısa süreliğine bir iş birliğini başlattığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği ile CarrefourSA'nın artan iş yükünü karşılamak için 150 Teknosa çalışanının bir süreliğine CarrefourSA marketlerinde görev almasını hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Teknosa'nın ürünleri, ilk etapta seçili 5 CarrefourSA marketinde müşterilerle buluşacak. Bu zor zamanlarda, toplumsal hayatın aksamaması için dayanışma ruhuyla görev yapan tüm CarrefourSA ve Teknosa çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz."