İstanbul Valisi Yerlikaya: 65 yaş ve üstü 50 bin vatandaşımıza 6 hafta gıda yardımı yapacağız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınına karşı yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapacaklarını söyledi.

İstanbullulara evlerinde kalma çağrısı yapan Vali Yerlikaya, 65 yaş üstü İstanbulluların temel ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin gayret içinde olduğunu söyledi.

Yerlikaya, "Vatandaşlarımız, hastalığın yayılmasını engellemek için Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve bakanlıklardan yapılan ikazlara azami dikkat ederek evde kalmalılar" dedi.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Yerlikaya, şunları söyledi:

"22 Mart'tan bugüne Vefa çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi. Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi desteği sağlayacağız. 300 bin gıda kolisi hazırlanıyor. Kolilerin teslimine pazartesi gününden itibaren başlayacağız."