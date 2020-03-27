Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden 'koronavirüs' sitesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü Türkiye ve dünya genelindeki sayılara ilişkin güncel bilgiler internetten paylaşıyor.

Ofisin, 'corona.cbddo.gov.tr' adresinden ulaşılabilen sitede, dünya haritası üzerinde koronavirüsün görüldüğü ülkenin işaretlenmesiyle o ülkedeki tanı, iyileşme ve ölüm verileri görülebiliyor.

Rakamların sürekli güncellenerek yayınlandığı sitede, dünya genelindeki ölüm oranının yüzde 4.51 olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de ise koronavirüs tanısı konulmuş 3 bin 629 kişi, iyileşen 26 ve ölen 75 kişi olduğu belirtilen sitede, ölüm oranının yüzde 2,07 olarak gerçekleştiği aktarılıyor. Ayrıca, Türkiye'de Kovid-19'a ilişkin ilk tanının 11 Mart'ta, ilk ölümün 16 Mart'ta ve ilk iyileşen vakanın 26 Mart'ta görüldüğü bilgisi de yer alıyor.