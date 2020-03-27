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13:07 27 Mart 2020
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    İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri: İBB'ye ait spor salonları ve Atatürk Havalimanı hastane olarak kullanılabilir

    © AA / İBB
    Türkiye
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    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1532)
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları önlemleri duyurdu. Belediyeye ait 19 spor salonu ile Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanılabileceğini ifade eden İmamoğlu, miting alanlarında sahra hastanesi kurulması için gerekli teknik çalışmaları yaptıklarını söyledi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları önlemleri kamuoyu ile paylaştı.

    Bir hükümetin tek başına bu mücadelenin altından kalkamayacağını belirten İmamoğlu, "Herkes bu ortak mücadelenin parçası olmakla yükümlüdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak onlarca yeni uygulamayı hayata geçirdik. Temel önceliğimiz sorumluluğumuz olan kamu hizmetlerinin sağlamak" dedi.

    İmamoğlu'nun açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

    • Gıda ve perakende sektöründekilerle acil toplantı yaptık. Bu toplantılar neticesinde bu şehirde yaşayan herkes emin olsun ki 16 milyon temel gıda ve temizlik malzemelerine erişimde sıkıntı olmayacak. İhtiyaç fazlası gıda ve hijyen malzemesi lütfen stoklamayalım.
    • Sağlık emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarının kendi ailelerini korumak zorundayız biliyoruz, bakanlığımızda çalışıyor. Yurt, misafirhane gibi yerleri tespit edip bakanlıkla paylaşıyoruz.

    '600 otel yöneticisiyle görüştük, toplamda 2000 odanın sağlık çalışanlarının kullanımına açılması için gerekli desteği sağladık'

    • Şehrimizin 600 otel yöneticisi ile görüşmeler yaptık. Sağlık çalışanlarımızın kendi ailelerini de korumak zorundayız. Bizler İstanbul’da ne yapabiliriz diye belediyelerimizle çalışmalar yapıyoruz. Bir takım alanları Sağlık Bakanlığımız ile paylaşıyoruz. Kendi evlerinin dışında ve çalıştıkları hastanelere yürüme mesafelerindeki otellerde korunma konusunda bir anlaşmaya vardık. Toplamda 2000 odanın sağlık çalışanlarının kullanımına açılması için gerekli desteği sağladık.
    • İBB olarak bu dönemde özel olarak yardıma ihtiyaç duyan tüm kişi ve kesimleri belirlemek bu kişilere fiziki, maddi ya da psikolojik destek sunmak, yardımlaşma çalışmalarını koordine etmek amacıyla İBB öncülüğünde tüm sivil toplumu ve gönüllüleri bir araya getirmek üzere İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’ni oluşturduk. 

    'Valiliğin gıda yardımına lojistik desteği sağladığımızı duyurmak isterim'

    • Evde kalma sürecinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız var. Ortak dayanışmayla İBB olarak destek oluyoruz, valiliğin gıda yardımına da lojistik desteği sağladığımızı duyurmak isterim. Kriz ilerledikçe uygulamalar burada geliştirilecek. İstanbul’un gönüllülerini koordine edeceğiz. Zor durumdaki vatandaşlarımıza ellerini uzatmak isteyenlere buradan sesleniyorum, koordinasyon merkezimizi yardımlarınızı ulaştıracaktır.
    • İBB, bu süreçte daima bilimsel olarak hareket edecektir. Koordinasyon merkezinde salgınla ilgili her şey takip edilecek, alınacak önlemlere karar verilecek. Salgının yayılması ve ihtiyaç halinde bazı mekanlarımızı sahra hastanesi olarak kullanılması için teknik çalışmamızı yaptık. Yenikapı, Maltepe miting alanları bunlardan bazılarıdır. Maltepe dolgu alanını da ihtiyaç halinde merkeze dönüştürecek durumda olduğumuzu paylaştık.
    • İstanbul genelinde belediyemize ait 19 spor salonu da geçici hastane olarak kullanılabilir. Toplam 1983 yatak kapasitesinin mümkün olacağını bildirdik. Bu dönemde başta yöneticiler olmak üzere hepimizin sorumluluk alması gerekir. Türkiye'deki süreç henüz başlangıç.

    'Sokağa çıkmamayla ilgili daha radikal kararlar alınmalı'

    • 22 bin olan ölüm sayısı 24 bine ulaştı dünyada, süreç hızlı işliyor. Sokağa çıkmamayla ilgili daha radikal kararlar alınmalı.
    • Lütfen insani ve ekonomik önceliği bulunmayan büyük ve tartışmalı yatırımları lütfen iptal edin. Hukuki mücadelemizi ve bu süreci yakından takip edeceğimizi buradan duyurmak istiyorum. Şu zor günlerde insan hayatından daha önemli hiçbir şey olmadığını vatandaşımızı hissettirmek için hassas olalım. 16 milyonluk İstanbul olmak üzere yerel yönetimler desteklenmelidir.
    • Bütçeden alınan tutar artırılmalıdır. Belediyelerin vergi, sigorta gibi borçları ertelenmelidir. Bağış toplama konusunda da kolaylıklar sağlanmalıdır. 
    • Hasta sayısının hızla artacağı göz önünde bulundurulduğunda hava, kara, metro ile ulaşılabilecek Atatürk Havalimanı koronavirüsle mücadele edilen hastaneye dönüştürülebilir.
    • Asla panik yapmayacağız. En umutsuz zamanlarda bile birlikte mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bugünleri mahkûmiyet zamanı olarak görmeyeceğiz bu günleri, zamanı değerlendireceğiz.
    • Sağlığımızla ilgili yetkili kişilerden yapılan açıklamalara mutlaka kulak vereceğiz. Birlikte mücadele edeceğimizi unutmayın.
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1532)
    Etiketler:
    Atatürk Havalimanı, Koronavirüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
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