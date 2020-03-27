Türkiye'de sadece Beştepe Millet Camisi'nde kılınacak cuma namazına Diyanet'in belirlediği kişiler katılacak

Türkiye'de bugün sadece Ankara'daki Beştepe Millet Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve koronavirüse karşı gerekli tedbirler alınarak cuma namazı eda edilecek.

#Canlı: Beştepe Millet Camisi'nde az sayıda katılımla cuma namazı kılınıyor https://t.co/cMVZ9A2QIP — AA Canlı (@AACanli) March 27, 2020

​Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve Cuma hamazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına; Türkiye’de sadece Ankara’da Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak Cuma namazı eda edilecektir."