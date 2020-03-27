Prof. Dr. Ceyhan açıkladı: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, "Üzerimizdeki kıyafetler, ayakkabılar, eve getirdiğimiz market poşetlerinde koronavirüs riski var mı?” sorusuna, "Virüsün bu yollarla bulaştığı hiçbir vaka yok" yanıtını verdi.

Star Ana Haber'de Nazlı Çelik’in konuğu olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Üzerimizdeki kıyafetler, ayakkabılar, eve getirdiğimiz market poşetleri, sipariş edilen yemeklerde risk var mı?" sorusuna yanıt verdi.

Bu sorunun kendilerine çok sorulduğunu belirten Ceyhan, "Virüsün bu yollarla bulaştığı gösterilmemiş. Yani elbisesinden ya da ayakkabısından bulaşmış bir vaka yok" dedi.

"Virüs canlı bir yaratık değil. Ne yürür, ne de uçar" ifadesini kullanan Ceyhan, şöyle devam etti:

Virüsün bulaşması için ayakkabının altının ellenip ağza götürülmesi lazım. Bunu da çocuklar yapabilir. Onun için eve geldiğinizde ayakkabınızı çıkartıp çocukların ulaşamayacağı bir yerlere koyun. Ve ayakkabınız orada 6 saat kaldıktan sonra virüs diye bir şey kalmaz."

Pişmemiş gıdaları dışarıdan sipariş etmemek gerektiğini belirten Ceyhan, "Paketleyen ya da getiren kişi üzerine öksürmüş olabilir. Marketten getirdiğiniz ürünlerin poşetlerini ve ambalajlarını hemen çıkartıp atın" dedi.