'Aytaç Yalman hemen hastaneye yatmayınca virüs yayıldı'

Koronavirüs nedeniyle 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın ardından yakın koruması ve doktoru da koronavirüs teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Hürriyet istihbarat servisinin haberine göre, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve hipertansiyon dışında hastalığı olmayan 79 yaşındaki Yalman'ın hastalık belirtileri 11 Mart'ta nefes darlığıyla başladı.

Yalman'ın 15 Mart’ta hayatını kaybetmesi üzerine tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nce açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre 12 Mart’ta eve çağrılan Fenerbahçe Orduevi doktorunun hastaneye gitmesi konusunda uyarmasına rağmen Yalman evde serum tedavisi uygulanmasını istedi.

Hastaneye yatmayı kabul etmeyerek evine döndü

Yalman'ın şikayetleri artınca 13 Mart'ta doktoru tekrar eve çağrıldı. Yalman bu kez ikna edilerek hastaneye götürüldü ancak yatmayı kabul etmeyerek evine döndü.

Durumu kötüleşen Yalman, aynı gün saat 17.00’de özel bir sağlık kuruluşuna yatırıldı.

15 Mart'ta Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Yalman, aynı gün saat 19.50’de hayatını kaybetti.