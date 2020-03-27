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20:46 27 Mart 2020
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    Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 17 hastamızı kaybettik, 2069 yeni vaka tespit ettik

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    Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu" dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı ardından basın toplantısı düzenledi.

    Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. 42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur" dedi.

    Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    -Önümüzdeki günler Vuhan adından bir kent, bir süre bunu duydunuz. Önümüzdeki günler istesek de istemesek de değişiklikler olacak. En çok kalabalık ortamlarda bulaşıyor. Tedbirler aslında basit ama oldukça da önemli. Bugün kurulumuzla belki de en önemli toplantımızı yaptık. Dünyada başarı göstermiş yöntemleri değerlendirdik. En önemli tedbir olan izolasyonu prensip haline getirelim. Bazı kapalı ortamlarda temasın nasıl olması yönünde kararlara vardı. Sokakta geçirilecek konulara ilişkin kısıtlama konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çalışma saatleri konusunda düzenlemeye ihtiyaç duyduk.

    -En önemli tedbir olan izolasyonu prensip haline getirelim. Bazı kapalı ortamlarda temasın nasıl olması yönünde kararlara vardı. Sokakta geçirilecek konulara ilişkin kısıtlama konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çalışma saatleri konusunda düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Sosyal hareketlilik azaltılmalı. Ve teması en aza indirecek bir hayata ihtiyacımız var. Kısıtlama önerisini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirecek.

    Türkiye'de can kaybı 92'ye yükseldi

    -Hastalığa dair verileri her gün internet sitemizde yayınlayacağımızı söylemiştim. Son 24 saatte 17 kişi daha hayatını kaybetti. Ve Türkiye'de can kaybı 92'e yükseldi. 42 hasta ise iyileşerek taburcu oldu. 7 bin 553 test yapıldı, 2 bin 69 vaka tespit edildi. 

    -Biz hangi ilde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz. Özellikle bazı illerimiz fazla. Bu konuda değerlendirmeyi yapacağız.   

    -Elimizde yeterinde tarama kitimiz var. Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil. 

    -N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı.

    -Yoğun bakımlarında bir sıkıntımız yok. Yerli üretim içinde Nisan ve Mayıs aylarında teslimat için bir çalışma oldu. Umrede olan 350 vatandaşımız için de bir çalışma yapılıyor. 

    -Özel sektör çalışanlarına ilişkin, kamuda olduğu gibi vardiya usulü çalışma olursa, Bilim Kurulu'muz önerisi bu yönde.

    -Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarıyla ilgili sayı vermenin doğru olmadığını ifade etmek istiyorum

    -İtalya'daki gibi bölgeden bölgeye geçişler olacağını düşünerek il il vaka ve ölümleri açıklamadık

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