TCDD, tren seferleri hakkında karar

Yüksek Hızlı Tren ile Ana Hat ve Bölgesel Trenlerden, 38 ekspresin seferi iptal edilirken, 2 ekspresin de hattında kısaltmaya gidildi.
İptal olan seferler ise şu şekilde:
''Yüksek Hızlı Trenlerden, 81051 ve 81057 no'lu Ankara-Eskişehir, 81054 ve 81060 no'lu Eskişehir-Ankara seferleri, Anahat ve Bölgesel Trenlerden;12004-22003 no'lu Ankara-Arifiye-Ankara Boğaziçi Ekspresi, 12601-12604-12605-12606-12607-12610 no'lu Adapazarı-Pendik-Adapazarı seferleri, Bölgesel Ekspresleri, 12703-12704 no'lu Halkalı-Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Ekspresleri, 22622-22623-22628-22631-22637-22638 no'lu Zonguldak-Gökçebey-Zonguldak Bölgesel Ekspresleri, 32003 no'lu Basmane-Bandırma arasında işletilmekte olan 17 Eylül Ekspresi, 32002 no'lu Bandırma-Basmane arasında işletilmekte olan 6 Eylül Ekspresi, 32611-32612 no'lu Manisa-Alaşehir-Manisa Bölgesel Ekspresleri, 32604-32605 no'lu Basmane-Alaşehir-Basmane Bölgesel Ekspresleri, 42602-42603 no'lu Sivas-Divriği-Sivas Bölgesel Ekspresleri, 42607-42608 no'lu Erzincan-Divriği-Erzincan Bölgesel Ekspresleri, 42609-42610 no'lu Kars-Akyaka-Kars Bölgesel Ekspresleri, 52603-52606 no'lu Diyarbakır-Batman Bölgesel Ekspresleri, İskenderun-Mersin-İskenderun arasında çalışan 62685-62686 trenlerin kısmi olarak İskenderun-Adana-İskenderun kısmının iptali, 72602-72603 no'lu Kütahya-Eskişehir-Kütahya Bölgesel Ekspresleri, 72609-72610 no'lu Balıkesir-Kütahya-Balıkesir Bölgesel Ekspresleri''.
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