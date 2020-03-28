Kayıt
01:20 28 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    TCDD

    TCDD, tren seferleri hakkında karar

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102683/16/1026831678_40:0:1240:675_1200x675_80_0_0_2ab712383559d1fec729c7b5dd66dbd5.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003281041702646-tcdd-tren-seferleri-hakkinda-karar/

    TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal temasın azalması yönündeki uyarıların ardından trenlerdeki yolcu sayısında önemli düşüş yaşanmasını gerekçe göstererek bazı seferlerin iptaline karar verildiğini bildirdi.

    Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüs çıkışlarına izin verilmedi
    © AA / Orhan Çiçek
    Otogarlardan otobüs çıkışlarına izin verilmiyor: Yolcuların bileti iptal edildi
    TCDD'den ilgili işletme müdürlüklerine gönderilen yazıda, "Ülkemizde ve dünyada Koronavirüsün (Covid-19) salgın halinde yayılmasının önlenmesi için sosyal temasın azalması nedeniyle işletilmekte olan ana hat ve bölgesel trenlerin yolcu sayısında önemli düşüşler yaşanmaktadır. Bu nedenle, mücbir sebep sayılarak 30.03.2020 tarihinden itibariyle aşağıda belirtilen tren seferlerinin ikinci bir emre kadar iptali planlanmıştır" denildi.

    Yüksek Hızlı Tren ile Ana Hat ve Bölgesel Trenlerden, 38 ekspresin seferi iptal edilirken, 2 ekspresin de hattında kısaltmaya gidildi.

    İptal olan seferler ise şu şekilde:

    ''Yüksek Hızlı Trenlerden, 81051 ve 81057 no'lu Ankara-Eskişehir, 81054 ve 81060 no'lu Eskişehir-Ankara seferleri, Anahat ve Bölgesel Trenlerden;12004-22003 no'lu Ankara-Arifiye-Ankara Boğaziçi Ekspresi, 12601-12604-12605-12606-12607-12610 no'lu Adapazarı-Pendik-Adapazarı seferleri, Bölgesel Ekspresleri, 12703-12704 no'lu Halkalı-Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Ekspresleri, 22622-22623-22628-22631-22637-22638 no'lu Zonguldak-Gökçebey-Zonguldak Bölgesel Ekspresleri, 32003 no'lu Basmane-Bandırma arasında işletilmekte olan 17 Eylül Ekspresi, 32002 no'lu Bandırma-Basmane arasında işletilmekte olan 6 Eylül Ekspresi, 32611-32612 no'lu Manisa-Alaşehir-Manisa Bölgesel Ekspresleri, 32604-32605 no'lu Basmane-Alaşehir-Basmane Bölgesel Ekspresleri, 42602-42603 no'lu Sivas-Divriği-Sivas Bölgesel Ekspresleri, 42607-42608 no'lu Erzincan-Divriği-Erzincan Bölgesel Ekspresleri, 42609-42610 no'lu Kars-Akyaka-Kars Bölgesel Ekspresleri, 52603-52606 no'lu Diyarbakır-Batman Bölgesel Ekspresleri, İskenderun-Mersin-İskenderun arasında çalışan 62685-62686 trenlerin kısmi olarak İskenderun-Adana-İskenderun kısmının iptali, 72602-72603 no'lu Kütahya-Eskişehir-Kütahya Bölgesel Ekspresleri, 72609-72610 no'lu Balıkesir-Kütahya-Balıkesir Bölgesel Ekspresleri''.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Tren, TCDD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir restoranın menüsünde tatlı macundan yapılan 'yüz maskesi' ile süslü kapkekler yer alıyor.
    Аşçılardan koronavirüsle mücadeleye destek: Maskeli kek ve Kovid-19 şeklinde paskalya yumurtaları
    Karikatür
    Schengen anlaşmalarının hüzün dolu yıldönümü
    İnfografik
    Yeni koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığının semptomları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet