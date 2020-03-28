İzmir ile Aydın'da, karantina ve sahra hastaneleri için hazırlık

Aydın ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından, artan koronavirüs vakaları karşısında karantina noktaları ve sahra hastaneleri kurulması için hazırlığa başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir oteli karantina hastanesi, iki spor salonunu sahra hastanesi olarak kullanılacak alt yapıyı hazırladıklarını açıkladı. Çalışmaları Twitter hesabından açıklayan Başkan Çerçioğlu, “Gün dayanışma, gün destek günü. Sağlık sisteminde yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla; Zincirli Han Otelimizi karantina hastanesi, 2 adet spor salonumuzu sahra hastanesi olarak kullanmak üzere altyapılarını hazırladık” dedi.

Gün dayanışma, gün destek günü!



Sağlık sisteminde yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla; Zincirli Han Otelimizi karantina hastanesi, 2 adet spor salonumuzu sahra hastanesi olarak kullanmak üzere altyapılarını hazırladık.



Biz buradayız, siz de lütfen #EvdeKal'ın. pic.twitter.com/ASjwkukNZt — Özlem ÇERÇİOĞLU (@OZLEM_CERCIOGLU) March 27, 2020

Çerçioğlu, sosyal mesafeyi koruma çağrısını yineleyerek “Biz buradayız, siz de lütfen #EvdeKal'ın” İfadelerini kullandı.

Tunç Soyer: Olumsuz tablo giderek ağırlaşıyor

Cumhuriyet'in haberine göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaptığı açıklamada hastaneler dışında, hasta bakımının zorunlu olmasına yönelik her türlü hazırlığı yapıklarını belirterek, "Sağlık Bakanımızın son açıklamalarına göre korona virüsün olumsuz tablosu yurt genelinde giderek ağırlaşıyor. Gaziemir Fuarizmir'de 110 bin, Kültürpark'ta 23 bin metrekare, iklimlendirmeli kapalı alanı Sağlık Bakanlığımızın kullanımına tahsis için harekete geçtik. Umarım hiç ihtiyaç duyulmaz. Bunların önlem olduğunu bir kez daha hatırlatarak, İzmirlileri evde kalmaya davet ediyorum" dedi.

Değerli hemşehrilerim,



Sağlık Bakanımızın son açıklamalarına göre korona virüsün olumsuz tablosu yurt genelinde giderek ağırlaşıyor. Yurtdışı örneklerinde yaşandığı gibi, hastaneler dışında, hasta bakımının zorunlu olmasına yönelik her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) March 27, 2020

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