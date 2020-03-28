Karius, alacakları için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Beşiktaş yönetimi, lige verilen Koronavirüs arası sonrası oluşacak ekonomik sıkıntıların önüne geçmek isterken, Loris Karius'un alacaklarının ödenmesi için kulübü FIFA’ya şikayet ettiği ortaya çıktı.

Loris Karius'un alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe FIFA'ya şikâyet ettiği ortaya çıkarken, konuyla ilgili FIFA'dan gelen ihtarname yönetimde büyük tepkiye neden oldu.

Hürriyet'in haberine göre, iki sezonluğuna kiralık geldiği Beşiktaş'ta Karius'un sezon sonu takımda kalmayacağını Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında çıktığı 4. maç olan 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinin ardından "Yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" sözleriyle resmen ilan etmişti.