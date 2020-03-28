Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferansla görüştü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kabine toplantıları başta olmak üzere pek çok görüşmeyi video konferans yöntemiyle gerçekleştiren Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Görüşmeye dair resmi sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşılırken, görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.