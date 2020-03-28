Soylu: Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde 14 günlük karantina uygulanacak

Gündeme dair açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var" dedi.

Covid- 19 salgınana yönelik alınan tedbirler kapsamında özel araçlardaki vatandaşlarında sağlık kontrolünden geçeceğini söyleyen Soylu, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak" diye konuştu.