Yurt içi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle havayolu yolcuları, yarın saat 06:00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edemeyecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu bilgiyi verdi:

"Hava yolu ile yurt içi uçuşlarda 29 Mart saat 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır."

Yerlikaya, paylaşımında "Ancak tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Seyahat İzin Kurulu'ndan izin belgesi alarak havayolu ile seyahat edebileceklerdir" ifadelerini kullandı.