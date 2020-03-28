İstanbul Valisi Yerlikaya: Taksilerin şehirlerarası ulaşımda kullanılamasına izin verilmeyecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, taksi ve internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Otobüs ile şehirler arası yolculuğun 'Seyahat İzin Kurulu'nun iznine bağlanmış olması nedeniyle taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir."
Otobüs ile şehirler arası yolculuğun "Seyahat İzin Kurulu"nun iznine bağlanmış olması nedeniyle;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 28, 2020
❗Taksi vb. araçların ya da
❗İnternet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir.
Yerlikaya, ayrıca çocukların koronavirüs tedbirleri kapsamında market ve pazar yerlerine alınmayacağını söyledi.
Yerlikaya, paylaşımında "Değerli anne ve babaların sevgili çocuklarımızı korumak için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum" dedi.
“Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır”.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 28, 2020
Değerli anne ve babaların sevgili çocuklarımızı korumak için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum♥️
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