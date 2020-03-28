İstanbul Valisi Yerlikaya: Taksilerin şehirlerarası ulaşımda kullanılamasına izin verilmeyecek

Otobüs ile şehirler arası yolculuğun "Seyahat İzin Kurulu"nun iznine bağlanmış olması nedeniyle;



❗Taksi vb. araçların ya da

❗İnternet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir.