İstanbul'da minibüs ve servisler 'şehirlerarası seyahat' kısıtlamasından muaf tutuldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, minibüs ve servislerin 'şehirlerarası seyahat' kısıtlamasından muaf olduğunu bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları ile şehir içi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçen minibüs taşımacılığı 'şehirlerarası seyahat' kısıtlamasından muaftır."

Yerlikaya, bazı şehirlerde şehiriçi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçmesi gereken minibüs taşımacılığının seyahat kısıtlamasından muaf olduğunu vurgulayarak, "(Örneğin, Gebze-Harem minibüs hattı gibi) Genelgede belirtilen sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunludur" değerlendirmesinde bulundu.