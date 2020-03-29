Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.56'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM: Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.56'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— A F A D (@AFADBaskanlik) March 29, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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