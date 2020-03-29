Özel hastanede 4 bin liralık koronavirüs faturası

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki özel bir hastanede koronavirüs belirtileriyle tedavi altına alınan ve testi pozitif çıkan bir hastaya, tedavinin ardından 4 bin TL'ye yakın fatura kesildiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, Maltepe'de özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören O.Ş'ye 4 bin TL'ye yakın fatura kesildi.

Hastane yetkilileri, O.Ş.'nin aile bireylerine de test yapılması gerektiğini belirtti ve anne ve babasına da test yapıldı.

İleri yaştaki anne ve babanın da k oronavirüs belirtileri gösterdiği ve test pozitif çıktığı gerekçesiyle onlar da hastaneye yatırıldı. Üç hastanın da tedavisinin ardından, hastane yönetimi hasta yakınlarına 3 bin 979 TL'lik fatura çıkardı.

Habere göre, Sağlık Bakanlığı'nın Alo 184 hattına 'özel hastanelerin pandemi hastanesi ilan edilmesine karşın tedaviyi parayla yaptığı' için şikayette bulunan hastaya ise bakanlıktan, "Pandemi hastanelerine ilişkin genelgede, özel hastanelerden para alınmayacağına dair düzenleme yok" yanıtı verildi.