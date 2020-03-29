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12:21 29 Mart 2020
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    İBB sokakta yaşayanları spor salonlarına yerleştiriyor

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokakta yaşayan vatandaşları Tevfik Aydeniz Spor Tesisi'ne yerleştirmeye başladı. Tesiste kalanların düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapılacağı ve gözetim altında olacakları belirtildi.

    Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 'Evde kal' çağrıları yapıldı ve İçişleri Bakanlığınca '65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan' vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırıldı.

    Evsiz birçok vatandaş ise sokakta yaşamaya devam ediyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokakta yaşayan vatandaşları Tevfik Aydeniz Spor Tesisi'ne yerleştirmeye  başladı. Sokakta yaşayan vatandaşlar için dezenfekte edilip hazırlanan tesiste kalanların, düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapılacağı ve gözetim altında olacakları öğrenildi. 

    Ekrem İmamoğlu
    © AA /
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    Sokakta yaşayanların  burada 14 gün kaldıktan sonra diğer tesislere yerleştirileceğini söyleyen İBB Darülaceze Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Oktay Özten, şöyle konuştu:

    "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile Eyüp'te bulunan sosyal tesisimiz Tevfik Aydeniz Spor Salonu'nu sokaktaki evsizlerimize yönelik olarak, barınma merkezi haline çevirdik. Bizim zaten Esenyurt'ta ve Kayışdağı'nda iki tane barınma tesisimiz var. Fakat şu anda sokakta bulunan vatandaşlarımızı izole edebilmemiz için bu tesisi hazırladık. Bu tesisimizin hazırlanış amacına yönelik olarak yatacakları ve yemek yiyecekleri alanları 1.5-2 metre aralıklarla ayarladık. Hedefimiz, şu an sosyal alanlarda Kovid-19 vakası olanlar var ise tespit edip hastanelere gönderebilmek. Öncelikle tesisimizi dezenfekte edip izole ettik. Daha sonra sokakta yaşayanların Alo 153'e, zabıtaya ve polise gidecek ihbarlarla buraya gelmelerini, burada banyolarını yapmalarını, vereceğimiz kıyafetleri giymelerini sağlayacağız. Daha sonra tıraşlarını yapıp tesise alacağız."

    'Hedefimiz sokaktaki evsizlerimizin sağlığını korumak'

    © AA / İBB
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    Özten, "İkinci aşamada ise 14 gün boyunca burada misafir olarak kalacaklar. Sabah, öğle ve akşam yemeklerini yemekhanemizde vereceğiz. 2.5-3 ay gibi bir süre boyunca bu izolasyonu sırayla sürdüreceğiz. Asıl hedeflediğimiz nokta burada 14 gün boyunca kalacak olan evsizlerimizi ikinci etapta Esenyurt'taki sosyal tesisimize alacağız. Burası bizim için bir transfer merkezi olacak ki sokaktaki evsizlerimizi izole edebilelim. İkinci 14 günlük, üçüncü 14 günlük şeklinde toplanacak olan insanları da burada misafir edeceğiz. 7 gün 24 saat boyunca tesiste doktorumuz ve ambulansımız olacak. Hedeflediğimiz nokta sokaktaki evsizlerimizin sağlıklarını korumak. Gün içerisinde 4 defa ateşleri ölçülecek" diye konuştu.

    Tesisin 160 kişilik olduğunu ve dolduğu taktirde başka alternatiflerinin de bulunduğunu söyleyen Özten, "Evsizlerimiz daha önce Esenyurt'taki tesiste bulunuyorlardı. Biz Esenyurt'taki tesisimize giriş çıkışları 1 ay önce kapattık. Evsizlerimizi burada misafir etmeyi ve izole ettikten sonra vaka var ise hastanelere, yok ise sosyal tesisimize alacağız. Buranın kapasitesi şu anda 160 kişi. Eğer 160 kişiyi bulursak üçüncü alternatifimiz de var" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Oktay Özten, Kayışdağı, Esenyurt, Darülaceze Müdürlüğü, Darülaceze, Kovid-19, Koronavirüs, Evsizler, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB
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