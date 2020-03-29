İstanbul Valisi Yerlikaya'dan '48 saat hiç çıkma' çağrısı

İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbullulara 'Evinde kal' çağrısını yineleyerek '48 saat hiç çıkma' çağrısı yaptı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."

Meydanlarımızı kuşlara,

sahilimizi martılara bıraktık.



Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve

sevdiklerimizle paylaşmak için,

Sağlığın,

ailen, sevdiklerin,

İstanbul ve

ülkemiz 🇹🇷 için...

#48SaatHiçÇıkma 🚫#EvindeKalİstanbul 🏠 pic.twitter.com/QmkwmEPK2F — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2020

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında Türkiye'de son 24 saatte 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Virüs nedeniyle can kaybı 108'e çıkarken, 1704 yeni tanıyla toplam vaka sayısı 7 bin 402'ye yükseldi.