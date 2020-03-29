İstanbul'da gemi kaptanı koronavirüsten öldü, gemi karantinaya alındı

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmak için demir bölgesinde bekleyen Çinli şirketin işlettiği kuru yük gemisinin kaptanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, gemi karantinaya alındı.

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs, denizcilik sektörünü de vurmaya başladı.

İHA'nın aktardığı habere göre, yükü ile Gine'den yola çıkan Çinli COSCO Shipping Bulker şirketinin işlettiği Hong Kong bayraklı Feng De Hai isimli 2015 yapımı gemi, önceki gün İstanbul demir bölgesinde ikmal yapmak amacıyla demirledi.

Gemi kaptanının koronavirüs tanısı ile hayatını kaybettiği öğrenildi. Gemi kaptanının hayatını kaybetmesinin ardından durum Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bildirilerek, gemi karantinaya alındı.

Kaptanın cenazesinin ailesine gönderilmek üzere bir cenaze nakil şirketine teslim edildiği belirtildi.