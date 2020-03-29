İstanbul'da koronavirüs vakasına giden ambulansa saldırı

İHA'nın aktardığı habere göre, İstanbul'da gece geç saatlerde koronavirüs ihbarı üzerine belirtilen adrese giden ve şahsı alarak hastaneye doğru hareket eden ambulansın önü bir kişi tarafından kesildi.

Arabasından inerek 112 çalışanlarına, 'Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsanıza' diye sorular soran şahsa 112 çalışanları hasta mahremiyeti açısından bilgi vermedi.

Bu ambulansa ne oldu biliyor musunuz ?



Ekibimiz vakaya gidiyor covid-19 şüpheli olduğu için tulum maske gözlük takıyor. Yoldan geçen meraklı vatandaş arabasını durdurup soruyor

Hasta kim? Corona mı? Ne olmuş ? Anlatsana ?



++++++#SağlıktaSiddetYasası #Covid2019TR #vaka7402 pic.twitter.com/qoQv4fmqR6 — Büşra Kayalı Durmaz (@busradurmaz112) March 29, 2020

​Bunun üzerine şüpheli şahıs önce ambulansı yumruklamaya başladı. Olay yerinden uzaklaşan 112 ekibinin önü bir süre sonra yine aynı şahıs tarafından tekrar kesildi.

Bu kez şahıs eline aldığı kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırdı. Hızla olay yerinden kaçan 112 ekibi, en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hasta ise polis karakolunda bir başka ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Sağlık Bakanı'ndan geçmiş olsun telefonu

Yaşanan anları sağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz sosyal medya hesabından paylaştı. Olayın ardın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gece kendilerini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Durmaz, "Gece saat 03.40'ta telefon çalar ve arayan Sağlık Bakanıdır. Biz böyle güçlü bir aileyiz. Gecenin bu saatinde arayan bakanımıza teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.