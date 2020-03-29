Salgın önlemleri kapsamında yerel marketlerin çalışma saatleri değişti

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması konusunda tavsiye kararı aldı.

TPF, koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler alarak Türkiye'nin dört bir yanında daha iyi hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Federasyon yönetimi, cuma günü Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbir paketi kapsamında, "Özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir" söylemini takiben yeni bir tavsiye kararı aldığını duyurdu.

Karara göre, federasyona bağlı olarak Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması tavsiye ediliyor.

Yarından itibaren uygulanacak

TPF Yönetim Kurulu Başkanı, yarın itibarıyla yeni çalışma saatlerinin uygulanmaya başlanacağını belirtti.

Salgın sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından birçok önlem aldıklarını vurgulayan Düzgün, "TPF olarak hepimize zor günler yaşatan koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımızın temel gıda maddelerine ve temizlik ürünlerine güvenle ulaşmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Marketlerde nasıl önlemler alınıyor?

Ömer Düzgün, yapılan çalışmaları ise şöyle anlattı:

"Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel marketlerimizde halkımızın ihtiyaç duyacağı her türlü gıda ve temizlik ürünlerinin tedarik edilmesinde aksaklık yaşanmaması için her türlü önlemi aldık. Tedarikçilerimizle devamlı iletişim halindeyiz. Hiçbir marketin raflarının boş kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel marketlerimizin depolarında, reyonlarında, kasalarında ve dağıtım hizmetlerinde görev yapan tüm çalışanlarımızın hijyen kurallarına uyarak görevlerine devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, tüm yerel marketlerimizde gerekli hijyen koşullarının sağlanması için dezenfeksiyon işlemleri 7/24 düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarıya çıkmasına getirilen kısıtlamadan dolayı bu kişilere hizmet sağlamak için her bölgede belediyeler ve STK'larla işbirliği yapıyoruz."