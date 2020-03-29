Ankara Valiliği'nden yeni salgın önlemleri

Ankara Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsle mücadele kapsamında Ankara il genelinde pazar yerleri ve hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı gereğince yasaklanmıştır" denildi.

Şehirlerarası yolculuklara da dikkat çeken Valilik, başka bir açıklamasında "Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilimizde, taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşıması yasaklanmıştır” duyurusunu yaptı.

İstanbul'da da çocukların market ve pazar yerlerine girmesi yasaklanmıştı.