Abdurrahim Albayrak'ın oğlu koronavirüsü yendi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, koronavirüs tedavisinin tamamlandığını ve iyileştiğini duyurdu.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da negatif geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

Tedavim tamamlandı ve Allah’ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim. — Hikmet Albayrak (@Hikmet_Albayrak) March 29, 2020

​Koronavirüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ise tedavileri sürüyor.