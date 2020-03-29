Kayıt
18:27 29 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    AHBAP Platformu

    AHBAP, koronavirüsle mücadele sürecinde çalışamadığı için yardıma ihtiyaç duyanlara elini uzattı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 22
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103541/21/1035412140_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_526a89a1e04d15c4b8b29e0ff4a2d769.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003291041711315-ahbap-koronavirusle-mucadele-surecinde-calisamadigi-icin-yardima-ihtiyac-duyanlara-elini-uzatti/

    Sanatçı Haluk Levent ve kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin öncülük ettiği 'dayanışma günleri' yardım kampanyası, sanat ve spor dünyasından birçok insanın katılımıyla katlanarak büyüyor.

    Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Haluk Levent de yardımlaşma amacıyla daha önce kurduğu AHBAP Derneği aracılığıyla, evinde beklemek zorunda kalan ve çalışmadıkları için yardıma ihtiyaç duyan aileler için, dernek ve kendi sosyal medya hesaplarından, "dayanışma günleri" adlı bir yardım kampanyası başlattı.

    Levent ve dernek üyelerinin 2 binin üzerinde aileye yardımda bulunması sonrası, bu kampanya giderek büyüdü ve sanat, ticaret ve spor dünyasından bir çok tanınmış ismin ilgilisini çekti.

    'Daha önce 2 bin 100 aileye yardım ulaştırdık'

    Kampanyayla ilgili bilgi veren Haluk Levent, derneğin kasasında daha önce 970 bin lira bulunduğunu belirterek, "Hükümet yetkililerinin ilk açıkladığı, 'evde kalın' çağrısından sonra insanların işlerinden olabileceğini, sıkıntılar yaşayabileceklerini, bazı sektörlerin kapandığını düşünerek 2 bin 100 aileye yardım yaptık. Birkaç firmayla anlaştık. Aralarından en uygununu bulduk ve en uygun indirim yapan firmalarla ailelere koliler göndermeye başladık." diye konuştu.

    Ellerinden geldikçe en ucuz ürünleri bulmaya çalıştıklarını ve yardımların 2 bin 100 aileye ulaştığını anlatan Levent, şöyle devam etti:

    "Sonra baktık ki gerek hükümet yetkilileri gerek işletme sahipleri herkes artık bu işin daha da ciddiyetini gördü ve artık bazı sektörler kapanmaya başladı. Bu sektörlerden biri yiyecek içecek sektörü, restoranlar, barlar, kafeler.. Ve Anadolu Efes bizi aradı. 1 milyon liralık bir kampanya yaptık onlarla da. Yani sadece yiyecek içecek sektöründen etkilenen insanlar için yaptık onu. 5 bin ailenin dataları bizlere ulaştı, bizler onları inceledik ve Anadolu Efes'le paylaştık. Anadolu Efes de Migros marketlerinde 1.000 aileye 200 liralık kredi açtı. Sonrasında dün baktık ki olay çok daha büyüyor ve insanların çok daha ihtiyacı var. Eskiden Ahbaplara günde 50 yardım çağrısı gelirdi şimdi tam 20 katına çıktı. Bine yakın insan, yani normalde işi gücü olan insan, evinde ve 'benim param yok, sıkıntım var, kiramı ödeyemiyorum' demeye başladı. Bizler de dedik ki bir kampanya yapalım."

    'Gelin 5 bin aileye kampanya yapalım' yazdım, 8 binlere ulaştı'

    Sosyal medya hesabından sanat dünyasından spor dünyasına, tiyatrocusundan menajerine kadar, herkese yönelik bir mesaj paylaştığını anlatan Levent, mesajında, "Gelin bugün birlik olalım. Canlarım, ben sizden daha hayırsever bir adam değilim. Sadece daha koordineliyim. Yani daha iyi örgütçüyüm. Gelin bugün 5 bin aileye bir kampanya yapalım" ifadelerini kullandığını dile getirdi.

    Ulaşmak istedikleri aileler için ahbab.org sitesi üzerinden başvuru linki açtıklarını da söyleyen Haluk Levent, "Bir kaç gün içerisinde 5 bin aileyi toplayıp hafta sonu da kargolarını göndermek istedik. Ve dün sanat dünyasından spor dünyasına kadar birçok insan gerçekten çok güzel bir şekilde hemen başvuruda bulundu, bizi aradılar, yazdılar ve 5 bin planladığımız 7-8 binlere ulaştı. Bugün devam ediyor. 10 bini geçebileceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

    Yardımlar için bir kargo firmasıyla anlaştıklarını ve kimlerin kaç liralık yardımda bulunduğuna dair liste hazırladıklarını da belirten Levent, her bir kolinin normal tutarının dışarıda 500 liraya yakın olduğunu ancak bunu, kargo ücreti hariç 283 liraya mal ettiklerini aktardı.

    Sanatçısından sporcusuna bir çok kişi yardım eli uzattı

    Daha fazla talep geldiğini söyleyen Levent, her hafta böyle kampanyalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

    Haluk Levent'in paylaştığı yardım listesine göre, yardım yapan isimler ve yardım ettikleri aile sayısı, alfabetik olarak şöyle sıralanıyor:

    "Aras Bulut İyinemli 100, Atakan Akyanak 20, Bilal İşgören 10, Bora Duran 20, Can Yaman 50, Caner Erkin ve Şükran Ovalı 1000, Cenk Tosun 250, Çağla Düvenci 50, Damla Sönmez 50, Derya Uluğ 30, Emir Sarıgül 100, Emre Kılınç 70, Enes Ünal 250, Fatih Aksoy 35, Gökhan Gönül 500, Gülben Ergen 50, Hakan Balta ve Derya Balta 706, Hande Yener 100, Harun Kahraman 350, İbrahim Çelikkol 20, İlyas Kubilay Yavuz 20, Kaan Sekban 50, Kaan Yıldırım 30, Kerem Tunçeri 50, Mehmet Topal 300, Merih Demiral 500, Mert Günok 265, Mert Hakan Yandaş 35, Merve Özbey 20, Murat Boz 1.000, Onur Saylak 20, Orhan Ovacıklı 40, Özge Kırdar ve Gözde Kırdar 100, Polat Yağcı 100, Seda Sayan 360, Talbi Montassar 30, Umut Meraş 200, Umut Nayir 300, Yalçın Kılınç 20 ve Yasmani Copello 70."

    Kıvanç Tatlıtuğ'dan bin aileye yardım

    Öte yandan, katlanarak büyüyen yardım kampanyasında, Levent ve AHBAP Derneği'ne sosyal medyadan sürekli katılıma yönelik mesajlar gidiyor. Levent'in mesajlarına göre son olarak, Kıvanç Tatlıtuğ 1.000, Furkan Pala 35, Nurgül Yeşilçay 100, Yalçın Koşukavak 50 ve Arif Morkaya 70 aileye yardım ulaştırdı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir restoranın menüsünde tatlı macundan yapılan 'yüz maskesi' ile süslü kapkekler yer alıyor.
    Аşçılardan koronavirüsle mücadeleye destek: Maskeli kek ve Kovid-19 şeklinde paskalya yumurtaları
    Karikatür
    Schengen anlaşmalarının hüzün dolu yıldönümü
    İnfografik
    Yeni koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığının semptomları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet