Karantina süreleri doldu ama tahliye ertelendi

Umreden döndükten sonra Konya'daki öğrenci yurtlarına yerleştirilen ve 14 günlük karantinanın ardından yapılan koronavirüs testi negatif çıkan kişilerin tahliyeleri ertelendi.

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı iki yurda yerleştirilenlerden 14 gün karantina süresi dolan ve koronavirüs testi negatif çıkanların bugün evlerine gönderilmesi beklenirken, tahliye işlemlerinin ertelendiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya'daki bu iki yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi. 14 günlük karantina süresi boyunca yaklaşık 500 polis, yurtta güvenlik önlemi alıp, bina içinde, katlarda ve çevrede nöbet tuttu. Karantina süresi dolanlardan koronavirüs testi negatif çıkanların Bilim Kurulu kararıyla evlerine gönderilmesi bekleniyordu.

İl dışına gidecekler için hazırlanan otobüsler de sabah saatlerinden itibaren yurdun önünde bekletiliyordu. Gönderilmesi beklenen kişilerin, 14 gün evlerinde karantina altında duracaklarına ilişkin tebligat imzalayacağı öğrenildi.