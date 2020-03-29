Türkiye genelinde 4 ilde bazı köyler karantinaya alındı

Sivas, Gümüşhane, Çankırı ve Kütahya'da toplam sekiz köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Türkiye genelinde hayata geçirilen koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında dört ilde bazı köyler karantinaya alındı.

Bunlardan biri Çankırı'da Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü oldu. Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Köy giriş çıkışlarında jandarma tarafından tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "Toplum Sağlığı Merkezi personelimiz tarafından da köyde yaşayan vatandaşlarımıza gerekli bilgiler verilmiş olup süreç, Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Şehir dışından gelen bir kişide koronavirüs şüphesi

© REUTERS / Denis Balibouse DSÖ: Karantina koronavirüs salgınını durdurmak için yeterli değil 'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyü de karantinaya alındı.

Şehir dışından gelen vatandaşlara yönelik tedbirlerin artırıldığını belirten Valilik, "Kocaeli'den Şiran ilçesine geldiği belirlenen bir kişinin, Kocaeli'de koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır" açıklamasından bulundu.

Sivas'ta beş, Kütahya'da bir köy

Sivas'ta da Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köylerinde salgına karşı tecrit başladı. Karantinaya alınan köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde de karantina uygulaması başlatıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır" ifadesine yer verildi. Evlerinde kalmaları yönünde vatandaşların uyarıldığı açıklamada, onlardan, bulundukları şehir, belde ya da köyü terk etmemeleri, zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları istendi.