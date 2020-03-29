'Dolu otobüs' görüntülerine ilişkin İBB'den açıklama: 'Organize kötülük'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyada paylaşılan 'dolu otobüs' görüntüleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ülke olarak küresel bir salgının yarattığı büyük sorunlarla el ele mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz" dedi.

Pazar sabahı 06.00 sularında yaşanan yoğunluğun daha önce görülmemiş bir hareketlilik olduğunu söyleyen İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Hem 15 Mart 2020 Pazar günü hem de 22 Mart 2020 Pazar günü (geçen hafta) verileri ile bugünü karşılaştırdık. İncelememiz sonucunda ulaştığımız veri son derece ilginçti” dedi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yaptığımız incelemelerde bu paylaşımların belirli bir siyasal görüşe yakınlığı ile tanınan hesaplardan başlatıldığı tespit edilmiştir” diyen Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle daha önce siyasi görevlerde üstlenmiş bir kişi, bugünkü paylaşımında ‘Bak fotoğrafı çeken vatandaş gizli saklı da değil. Kendisi paylaşıyor. Bizim farkımız tüm bilgileri verdik, gidin bakın' diyerek fotoğrafı ‘Onder' isimli kullanıcının yaydığını açıkça doğrulamıştır. Söz konusu ‘Onder' isimli şahsın sosyal medya hesabı tarandığında, bu kişinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, genel başkan yardımcılarına ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sayısız hakaretleri tespit edilmiştir. Bu hakaretler için ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır."

Yaşanan hareketliliğin şüphe ile karşılandığını ifade eden Ongun, şöyle konuştu:

- Nihayetinde, hiçbir Pazar sabahı 06:00 sularında yaşanmayan hareketliliğin sokağa çıkma oranının yüzde 90 azaldığı İstanbul'da bugün gerçekleşmesi şüphe ile karşılanmıştır.

- Sadece 1 hafta önce 1 kişinin bindiği otobüse 1 hafta sonra toplamda 71 kişinin binmesi üstelik bunun 47 tanesinin aynı duraktan olması, organize bir faaliyetin gerçekleştiğinin göstergesidir.

- Otobüs içi kalabalık fotoğraflarını sosyal medyaya yayan kişilerin hem bir siyasi parti ve genel başkanına hem de İBB ve başkanına çok sayıda hakaret mesajları paylaşması da, organize kötülüğe dair kuşkularımızı kuvvetlendirmiştir.

Değerli İstanbullular

Lütfen dikkatle okuyun ve paylaşın. Bu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik organize kötülüğün fotoğrafıdır. Bugün önce troll hesapların sonra da bazı basın organlarının paylaştığı "dolu otobüs" fotoğraflarındaki olağanüstü durumu yakından araştırdık. pic.twitter.com/nzRHjBsJVO — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 29, 2020

​İstanbul halkından 'iftira ve karalama kampanyalarına itibar etmemelerini' isteyen Ongun, şu ifadeleri kullandı:

- Ülke olarak küresel bir salgının yarattığı büyük sorunlarla el ele mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz.

- Bu işin arkasında olan ve işe dahil olan herkesle delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağımızı belirtir, değerli İstanbul halkının bunun gibi çok sayıda iftira ve karalama kampanyalarına itibar etmemelerini rica ederiz.

Değerli İstanbul halkının bunun gibi çok sayıda iftira ve karalama kampanyalarına itibar etmemelerini rica ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 29, 2020

Ongun ayrıca, otobüs şoförlerinin konuya ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir video paylaşarak, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yapılan kumpası ve trol organizasyonunu verilerle deşifre ettik. Buna rağmen hala inanmayıp görüntü ve şoför beyanı isteyenler oldu. İşte gerçekler lütfen izleyin ve böyle zor günlerde bile yapılan #OrganizeKötülük’ü paylaşın" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yapılan kumpası ve trol organizasyonunu verilerle deşifre ettik. Buna rağmen hala inanmayıp görüntü ve şoför beyanı isteyenler oldu. İşte gerçekler lütfen izleyin ve böyle zor günlerde bile yapılan #OrganizeKötülük’ü paylaşın. pic.twitter.com/W1WtKWBSCP — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 29, 2020

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