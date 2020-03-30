'Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi Osmanlıyı sevdiren dizilere karşı Kemalistlerin rövanşıdır' diyen Bahadıroğlu tweetini sildi

Yazar Yavuz Bahadıroğlu, TRT 1'de ekrana gelen "Ya İstiklal Ya Ölüm" dizisi için Diriliş ve Abdülhamit adlı dizilerinin rövanşı olduğunu ileri sürerek, "Atatürk'ü övme dizisidir. Hesabı iktidardan sorulur" dedi. Bahadıroğlu, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Yazar Yavuz Bahadıroğlu, TRT 1'de ekrana gelen 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinin 'Diriliş ve Abdülhamit gibi Osmanlıyı sevdiren dizilerin Kemalistlerin rövanşı olduğunu' ileri sürerek, "Ya istiklal ya ölüm isimli dizi, son yıllarda yapılan Diriliş, Kuruluş, Abdülhamid gibi Osmanlıyı sevdiren dizilere karşı Kemalistlerin rövanşıdır. Atatürk'ü övme dizisidir. TRT'ye bu dizi kimler tarafından dayatıldı bilmiyorum, ama hesabı iktidardan sorulur" dedi.

'TRT1'de yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi, son yıllarda yapılan Diriliş, Kuruluş, Abdülhamid gibi Osmanlıyı sevdiren dizilere karşı Kemalistlerin rövanşıdır. Atatürk'ü övme dizisidir. Hesabı iktidardan sorulur' diyen Yavuz Bahadıroğlu tweetini sildi https://t.co/yDcJdRG9ap pic.twitter.com/C0BvuPul7V — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 29, 2020

​Yavuz Bahadıroğlu'nun bu paylaşımına kısa sürede tepki yağdı. Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Yavuz Bahadıroğlu'nun nifak tohumları ektiğini söylerken ekonomist Şevket Apuhan, Bahadıroğlu'nun Atatürk'e saldırıp hükümeti tehdit ettiğini dile getirdi. MHP eski Milletvekili Sinan Oğan ise Bahadıroğlu'nun ruhunu karanlığa teslim ettiğini ileri sürdü.

FETÖ'nün alternatif tarih tezlerinin savunucusu olan Yavuz Bahadıroğlu, hiçbir zaman Türk tarihini bütün olarak görmemiş ve romanlarında genç zihinlere gizli nifak tohumları ekmeyi vazife bilmiş bir yazar müsveddesidir. — Sinan ATEŞ (@sinanates16) March 29, 2020

​Gelen tepkiler üzerine tweetini silen Yavuz Bahadıroğlu, ifadesinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Bahadıroğlu, Ülkücülerin tepkilerine ise "Konuya hassas yaklaşan Ülkücü camia ile kardeşlik bağlarımız var" ifadesini kullandı.

Son twitimin bazı yanlış anlamalara ve yargılara yol açmasına üzüldüm. Maksadı aşan şekilde anlaşıldığı için tweetimi sildim. Tek dileğim dizilerde tarihi gerçeklere sadık kalınmasıdır. Konuya hassas yaklaşan ülkücü camia ile kardeşlik bağlarımız vardır. — Yavuz Bahadıroğlu (@Y_Bahadiroglu) March 29, 2020

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