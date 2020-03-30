Piyasalarda Kovid-19 etkisi: Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar, yeni haftanın ilk iş günü 30 Mart 2020 sabahında spot piyasada 6.4729 lira alış fiyatı, 6.4756 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatler 7.1654 lira alış fiyatı, 7.1752 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Doların seyrini Koronavirüs salgını belirlemeye devam ediyor. Geçen perşembe ABD'de işsizlik maaşı başvurularındaki rekorlar 6.40'ın altını gören dolar/TL cuma gününü 6.45'ten kapatmıştı. Dolar yeni haftaya da 6.4754'ten başladı
Dolar, yeni haftanın ilk iş günü 30 Mart 2020 sabahında spot piyasada 6.4729 lira alış fiyatı, 6.4756 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatler 7.1654 lira alış fiyatı, 7.1752 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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