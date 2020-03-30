Van'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı

Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ve bir mezra yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ve bir mezra karantinaya alındı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs koronavirüs şüphesiyle Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrasının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce Çaldıran ilçesinde Han, Başkale ilçesinde Esenyamaç mahalleleri ile Çatak ilçesine Alacayer mahallesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının karantinaya alındığı anımsatıldı.

Dün güncellenen Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de vaka sayısı 9 bin 217'ye, can kaybı 131'e yükseldi.