Soylu: İstanbul’dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Başlangıçta yurt dışından gelenler tehlike oluşturuyordu. Devamında İstanbul’dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak'tan Mehmet Acet'e konuşan Soylu, İstanbullulara kentten ayrılmamaları yönünde çağrı yaptı:

"Bir yere gitmeyin, olduğunuz yerde kalın."

'Doğu ve güneydoğuda sorun var' demişti

Soylu dört gün önceki açıklamasındaysa İstanbul, İzmir ve Ankara'da 'kentlerin çekildiğini' ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 'sosyal izolasyonda sorun olduğunu' söylemişti.

Soylu ayrıca 'Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma olduğunu' açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise İstanbul'u 'evde tutamadıklarını' belirterek "Anadolu’da büyük ölçüde sağlanıyor ama İstanbul’u tutamıyoruz. İstanbul’u görüyorsunuz" demişti.

Türkiye'de koronavirüs

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 131 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 217 kişinin hastalandığını duyuruldu. Ancak virüs taşıyan kişilerin hangi illerde olduğu resmi makamlarca açıklanmıyor.

Yurt dışından getirilen binlerce kişi farklı illerdeki KYK yurtlarında karantinaya alınırken, son olarak Çankırı, Sivas, Kütahya, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Yozgat, Van ve Çanakkale’deki bazı köyler de koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.