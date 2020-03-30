Yavaş, koronavirüsle mücadele için gerekli olanlar dışında bütün ihaleleri erteledi

Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok tedbiri hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz" dedi.

Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 30, 2020

​Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz."