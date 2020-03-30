Uzmanlardan koronavirüs günlerinde 'ev partisi' uyarısı: Ölümcül riskler taşıyan bir hata

Uzmanlar koronavirüs salgını nedeniyle evlerde düzenlenen partilerde enfeksiyon tehlikesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek bu tür organizasyonlardan kesinlikle uzak durulması uyarısında bulundu. Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, "Dışarıdan gelenlerin birbirine virüs bulaştırma riski çok yüksek. Bu şuursuzca yapılmış ölümcül riskler taşıyan bir hata" dedi.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde sosyal temasın sınırlandırılması için birçok sıkı tedbirler alındı. Genelgelerle toplu ulaşımdan sosyal mekanlara kadar çok farklı alanlarda ciddi kısıtlamalar getirildi. Bu kapsamda eğlence yerleri de kapatıldı.

Ancak son günlerde sosyal medyaya evlerde veya 'mekan' haline getirilmiş villalarda yapılan partilerin görüntüleri düşmeye başladı.

İstanbul Büyükçekmece’de koronavirüs tedbirlerine uymayarak parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı https://t.co/MqxMemK8ta pic.twitter.com/cS0AJgCs6R — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 30, 2020

​Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, uzmanlar bu gibi durumlarda enfeksiyon tehlikesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek bu tür organizasyonlardan kesinlikle uzak durulması uyarısı yaptı.

'Bu insandan insana geçen bir virüs, o yüzden canla başla 'Evde kalın' diyoruz'

Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, "Bu insandan insana geçen bir virüs. O yüzden canla başla 'Evde kalın' diyoruz. Ama bu 'Evde bir araya gelebilirsiniz' demek değil. Adına 'parti' deyin, 'gün' deyin, 'komşu ziyareti' deyin, ne derseniz deyin değişmez. Dışarıdan, birbirinden farklı ortamlardan gelenlerin birbirine virüs bulaştırma riski çok çok yüksektir. Bu şuursuzca yapılmış ölümcül riskler taşıyan bir hatadır" diye konuştu.

'Yaşadıkları semt ve bütün toplum açısından da risk'

"Adı ne olursa olsun birkaç kişinin bir araya gelmesi ciddi bir risk oluşturur" diyen Prof. Dr. Kadriye Yaşar Kart da şu uyarılarda bulundu:

"Biz aile içinde bile bu riski değerlendirirken farklı gruplardan bireylerin, grupların dışarıdan bir araya gelerek ‘parti’ gibi ortamlarda buluşması çok büyük risk. Sadece kendileri açısından değil içinde yaşadıkları semt ve bütün toplum açısından da bir risk. Bu tür hareketlerin, birlikteliklerin bugünlerde mutlaka terk edilmesi gerekir."

'Kaçak mekan durumunda'

Güvenlik birimlerinin değerlendirmesine göre villa veya herhangi bir evde eğlence için ücretli düzenlenen bu yerler hukuken 'kaçak mekan' statüsünde ve bu yerlerin tespiti veya ihbarı halinde polis doğrudan müdahale edebiliyor.

Bu durum hem ilgili mevzuata hem de son genelgelere göre açık bir suç. Herhangi bir işletme mantığı dışında kendi evlerinde bir araya gelenlere de şikayet halinde müdahale edilebiliyor. Bu sadece uyarı mahiyetinde olabiliyor. Ancak savcılığın farklı yerlerden birçok kişinin bir araya gelmesiyle ortamın ‘umuma açık’ niteliğini kazandığını değerlendirmesi durumunda polis adli işlem de yapabiliyor. Valilikler bünyesindeki İl Hıfzısıhha Meclisi’nin evlerde toplanmalara dair doğrudan bir yasaklama kararı henüz yok.