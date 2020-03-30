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14:15 30 Mart 2020
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    Uzmanlardan koronavirüs günlerinde 'ev partisi' uyarısı: Ölümcül riskler taşıyan bir hata

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1700)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003301041714906-uzmanlardan-koronavirus-gunlerinde-ev-partisi-uyarisi-suursuzca-yapilmis-olumcul-riskler-tasiyan/

    Uzmanlar koronavirüs salgını nedeniyle evlerde düzenlenen partilerde enfeksiyon tehlikesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek bu tür organizasyonlardan kesinlikle uzak durulması uyarısında bulundu. Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, "Dışarıdan gelenlerin birbirine virüs bulaştırma riski çok yüksek. Bu şuursuzca yapılmış ölümcül riskler taşıyan bir hata" dedi.

    Koronavirüs ile mücadele sürecinde sosyal temasın sınırlandırılması için birçok sıkı tedbirler alındı. Genelgelerle toplu ulaşımdan sosyal mekanlara kadar çok farklı alanlarda ciddi kısıtlamalar getirildi. Bu kapsamda eğlence yerleri de kapatıldı.

    Ancak son günlerde sosyal medyaya evlerde veya 'mekan' haline getirilmiş villalarda yapılan partilerin görüntüleri düşmeye başladı.

    ​Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, uzmanlar bu gibi durumlarda enfeksiyon tehlikesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek bu tür organizasyonlardan kesinlikle uzak durulması uyarısı yaptı.

    'Bu insandan insana geçen bir virüs, o yüzden canla başla 'Evde kalın' diyoruz'

    Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, "Bu insandan insana geçen bir virüs. O yüzden canla başla 'Evde kalın' diyoruz. Ama bu 'Evde bir araya gelebilirsiniz' demek değil. Adına 'parti' deyin, 'gün' deyin, 'komşu ziyareti' deyin, ne derseniz deyin değişmez. Dışarıdan, birbirinden farklı ortamlardan gelenlerin birbirine virüs bulaştırma riski çok çok yüksektir. Bu şuursuzca yapılmış ölümcül riskler taşıyan bir hatadır" diye konuştu.

    'Yaşadıkları semt ve bütün toplum açısından da risk'

    "Adı ne olursa olsun birkaç kişinin bir araya gelmesi ciddi bir risk oluşturur" diyen Prof. Dr. Kadriye Yaşar Kart da şu uyarılarda bulundu:

    "Biz aile içinde bile bu riski değerlendirirken farklı gruplardan bireylerin, grupların dışarıdan bir araya gelerek ‘parti’ gibi ortamlarda buluşması çok büyük risk. Sadece kendileri açısından değil içinde yaşadıkları semt ve bütün toplum açısından da bir risk. Bu tür hareketlerin, birlikteliklerin bugünlerde mutlaka terk edilmesi gerekir."

    'Kaçak mekan durumunda'

    Güvenlik birimlerinin değerlendirmesine göre villa veya herhangi bir evde eğlence için ücretli düzenlenen bu yerler hukuken 'kaçak mekan' statüsünde ve bu yerlerin tespiti veya ihbarı halinde polis doğrudan müdahale edebiliyor.

    Bu durum hem ilgili mevzuata hem de son genelgelere göre açık bir suç. Herhangi bir işletme mantığı dışında kendi evlerinde bir araya gelenlere de şikayet halinde müdahale edilebiliyor. Bu sadece uyarı mahiyetinde olabiliyor. Ancak savcılığın farklı yerlerden birçok kişinin bir araya gelmesiyle ortamın ‘umuma açık’ niteliğini kazandığını değerlendirmesi durumunda polis adli işlem de yapabiliyor. Valilikler bünyesindeki İl Hıfzısıhha Meclisi’nin evlerde toplanmalara dair doğrudan bir yasaklama kararı henüz yok.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1700)
    Etiketler:
    eğlence, Parti, Musa Kesler, Hürriyet gazetesi, Enfeksiyon, Koronavirüs, Türkiye
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    Rıza Eskici, “İstanbul'dan gelirken 'Memlekette lazım olur' diye peşimize otomatik kepenk kapı getirdik. Günü geldi ancak kötü bir güne denk geldi. Yapmış olduğumuz kapıyı kapatınca kafamız rahat oluyor. İşçiliği tamamen bize aittir. Gelen misafirleri güzel bir şekilde karşılıyoruz. Mahallemizin üstünde bir mahalle daha var. Gelenleri tedbirli bir şekilde yürümesini istiyoruz. Köyde yaşlılarımız var onların sağlığı içinde sosyal mesafemizi koruyoruz. Yabancı insanlar kesinlikle içeriye giremez. İnşallah bu salgından kurtuluruz. Bu hastalık bitene kadar bu kapı burada duracak şeklinde konuştu.
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