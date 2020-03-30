AK Parti Sakarya Milletvekili Sofuoğlu 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, dünyaya etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladığını duyurdu.

Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Her zorlu süreçte olduğu gibi bugünlerde de en büyük yük devletimizindir. 3 aylık maaşımı TBMM'ye ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm maaşlarımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğim inşallah."

'Milletvekilliğinde şampiyon olamam'

Sofuoğlu ayrıca, vekillik dönemiyle ilgili de açıklamalarda bulunarak "Sadece bir aylık tecrübem olsaydı Cumhurbaşkanımıza, 'Efendim onur verdiniz ama benim yapabileceğim bir görev değil' derdim" dedi.

Hürriyet'ten Rıza Özel ile Gamze Kolcu'ya konuşan Sofuoğlu şunları söyledi:

"Siyaseti becerdiğimi hiç düşünmedim, düşünmeyeceğim. Milletvekilliği hayatımı çok zorlaştırdı. ‘Neden buradasınız’ derseniz; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız aday olmamı istedi. İki yıldır bu kimliğe sahibim ve sadece bir aylık tecrübem olsaydı Cumhurbaşkanımıza, ‘Efendim onur verdiniz ama benim yapabileceğim bir görev değil’ derdim. Her milletvekili kadar yapmaya çalışıyorum. Ne kadar başarılı olabilirim bilmiyorum ama vekillikte şampiyon olamayacağımı çok iyi biliyorum. Kesinlikle bir daha aday olmayı düşünmüyorum."